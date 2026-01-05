Dank einem Jahresendrally mit einem Plus von 3,4 Prozent allein im Dezember beendete der SMI das alte Jahr mit einem Gewinn von über 14 Prozent. Und trotzdem stehen die Zeichen zu Jahresbeginn weiter günstig. Die Vorgaben von den europäischen und amerikanischen Börsen, an denen am Freitag bereits gehandelt wurde, sind jedenfalls mehrheitlich freundlich. Sollte der Aktienmarkt auf dem vorbörslich gezeigten Niveau eröffnen, ist das Allzeithoch bei 13'288 Punkten von kurz vor Weihnachten bereits Makulatur. In der laufenden Woche stehen verschiedene Konjunkturzahlen im Fokus, wobei der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA vom kommenden Freitag eine erste wichtige Orientierungshilfe für die Märkte sein dürfte.