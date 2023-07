Nach zwei Börsentagen mit deutlichen Bewegungen dürfte es zur Wochenmitte an der Schweizer Börse ruhiger zu und her gehen. Vorbörslich gibt der SMI leicht nach, nachdem er am Montag mehr als 1 Prozent verloren und am Dienstag mehr als 1 Prozent gewonnen hatte. Für die relative Ruhe sprechen eine hierzulande leere Agenda und wenig ausgeprägte Vorgaben aus den USA und Asien. So bewegte sich die Wall Street am Vorabend nach Handelsschluss in Europa mehr oder weniger seitwärts.

19.07.2023 08:45