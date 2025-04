Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst den Rückwärtsgang einlegen. Nach den heftigen Turbulenzen der vergangenen zwei Wochen hatte sich der SMI zum Wochenstart dank der Hoffnung erholt, dass der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskonflikt doch nicht eskalieren würde. Die Unsicherheit bei den Anlegern ist aber weiter spürbar, was sich auch in der anhaltenden Flucht in sichere Häfen wie Gold oder den Schweizer Franken zeigt.