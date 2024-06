An der Schweizer Börse wird ein ruhiger Handelstag erwartet. Die Wall Street hat sich am Dienstagabend kaum mehr vom Fleck bewegt und bleibt zudem am heutigen Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen. Zudem ist der Unternehmenskalender leergefegt und auch von den wenigen Konjunkturdaten dürften keine grossen Impulse ausgehen. Händler sprechen denn auch von einer Art «Übergangstag» an der Börse. Somit können sich insbesondere Schweizer Anleger bereits auf die morgige Zinsentscheidung der SNB vorbereiten.