Der Tag dürfte insgesamt in ruhigeren Bahnen verlaufen, vermuten Börsianer. Die Agenda ist noch recht leer, bevor dann am morgigen Mittwoch mit Novartis und UBS gleich zwei heimische Schwergewichte ihre Zahlen präsentieren. International richtet sich der Blick unter anderem auf die Ergebnisse von Pfizer, PayPal oder AMD. Von der Konjunktur kommen zunächst keine Impulse, zumal das US-Arbeitsministerium den Arbeitsmarktbericht für Januar aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen kann.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 13'465 Punkten. Alle SMI-Werte werden in einer engen Spanne im Plus ungefähr in diesem Bereich erwartet.
So auch die Aktien von Kühne+Nagel (+0,4 Prozent). Der Logistiker expandiert in Frankfurt und weitet sein Luftfrachtgeschäft am Frankfurter Flughafen aus.
Sika (+0,4 Prozent) eröffnet fünf neue Werke in Wachstumsmärkten. Die neuen Standorte liegen in den USA, Argentinien, Kolumbien, Bangladesch und Tansania. Und auch Givaudan (+0,3 Prozent) expandiert und investiert bis zu 110 Millionen Dollar in eine neue Fabrik in Mexiko.
Derweil hat DKSH (+0,4 Prozent) in Malaysia einen prominenten Kunden gewonnen. Das Unternehmen übernimmt für das Antiinfektiva-Portfolio von Pfizer umfassende Vertriebs-, Verkaufs- und Marketingdienstleistungen in Malaysia.
Tech-Werte wie VAT (+0,5 Prozent) oder AMS Osram (+0,7 Prozent) könnten nach starken Zahlen von Palantir gefragt sein.
In der zweiten Reihe könnten Flughafen Zürich (-0,5 Prozent) von einer Studie belastet werden. Barclays senkt die Einstufung auf «Equal Weight» von «Overweight».
Cosmo (+1,9 Prozent) legen nach einer massiven Kurszielerhöhung durch Jefferies zu. Zudem hat das Unternehmen 5,3 Prozent eigener Aktien bei einem institutionellen Investor platziert. Das stärkt die Finanzlage des Pharmaunternehmens.
