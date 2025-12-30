Ansonsten ist der Kalender hierzulande stark ausgedünnt. Viele Börsianer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und reagierten nur noch auf besondere Impulse, kommentierte ein Händler. Lediglich das monatliche Konjunkturbarometer des KOF Instituts steht auf dem Programm. Am Nachmittag könnten dann einige Konjunkturdaten nochmals für etwas Bewegung sorgen, darunter der Frühindikator Chicago PMI. Einen der Schlusspunkte des Jahres setzt das Fed-Sitzungsprotokoll am Abend.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 13'255,00 Punkten. Am Dienstag vor Weihnachten hatte der SMI im Verlauf mit 13'288,66 Punkten ein Rekordhoch markiert. Dieses bleibt nun immerhin in Sichtweite. Alle SMI-Titel werden knapp im Plus erwartet.
Kursbewegende Nachrichten von Bluechips sind Mangelware. Möglicherweise bewegen sich wegen des üblichen Window Dressings noch die Gewinner und Verlierer des Jahres. Derzeit wird die Rangliste von Holcim mit einem Jahresplus von über 70 Prozent angeführt. Auch Galderma mit mehr als 60 Prozent und Sandoz mit klar über 50 Prozent haben sich sehr gut entwickelt. Geschwächelt haben derweil Sonova (-30 Prozent), Sika (-25 Prozent) oder Givaudan (-21 Prozent).
Mobilezone (kein vb-Kurs) hat den angekündigten Verkauf des Deutschland-Geschäfts abgeschlossen. Zudem bestätigte der Handyverkäufer sein im August erhöhtes EBIT-Margenziel für den Heimmarkt Schweiz von 12,5 bis 13,0 Prozent.
Derweil übernimmt bei Montana Aerospace (kein vb-Kurs) der bisherige Co-CEO Kai Arndt alleine das Steuer. Sein Kollege und bisheriger CFO Michael Pistauer konzentriert sich künftig voll auf seine Rolle im Verwaltungsrat. Neuer Finanzchef wird Patrick Maurer.
dm/pre
(AWP)