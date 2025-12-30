Ansonsten ist der Kalender hierzulande stark ausgedünnt. Viele Börsianer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und reagierten nur noch auf besondere Impulse, kommentierte ein Händler. Lediglich das monatliche Konjunkturbarometer des KOF Instituts steht auf dem Programm. Am Nachmittag könnten dann einige Konjunkturdaten nochmals für etwas Bewegung sorgen, darunter der Frühindikator Chicago PMI. Einen der Schlusspunkte des Jahres setzt das Fed-Sitzungsprotokoll am Abend.