Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem ruhigen Handelsstart erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind eher verhalten. So rutschte der Dow Jones insbesondere nach Börsenschluss in Europa ins Minus und die Tech-Börse Nasdaq gab ihre Gewinne am Ende auch fast vollständig ab. Weder die Inflationsdaten noch Ergebnisse aus der Chip- und Bankenbranche hatten nachhaltige Impulse geliefert, allerdings sind die Zinssenkungserwartungen erneut gedämpft worden und es kam zu einem Anstieg der langläufigen US-Bondrenditen.