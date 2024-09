Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag ohne grosse Ausschläge in den Monat September starten. Nachdem der SMI am letzten Freitag im Handelsverlauf bei knapp 12'484 Punkten ein neues Jahreshoch markiert hatte, fehlen laut Händlern die Treiber für weitere Anstiege. Die US-Vorgaben vom Freitagabend sind zwar positiv, die Konjunkturzahlen aus China vom Montagmorgen hingegen durchzogen. Ausserdem ist heute in den USA ein Feiertag, weshalb dann auch im Tagesverlauf Impulse Mangelware sein werden. Gleichwohl stellen Börsianer beruhigt fest, dass die Stimmung an den Märkten insgesamt intakt und der Einbruch an den globalen Aktienmärkten von Anfang August definitiv Geschichte sei.