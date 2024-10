Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen freundlich in die neue Handelswoche starten. Vergangene Woche sank der Leitindex gut 1 Prozent, nachdem er in beiden Wochen davor noch zugelegt hatte. Die Vorgaben aus Übersee werden derweil als uneinheitlich gewertet. So hatte die Wall Street am Freitag keine klare Richtung gezeigt und auch in Asien ist zum Wochenstart kein einheitlicher Trend zu erkennen.