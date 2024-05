Hierzulande rücken einige Unternehmen aus den hinteren Reihen mit der Vorlage von Zahlen in den Blick der Anleger. Im Verlauf der Woche stehen dann diverse Konjunkturdaten an. Neben ersten Inflationsdaten aus Deutschland, Spanien und Frankreich dürfte insbesondere der PCE-Index aus den USA als das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank am Freitag für Impulse sorgen.