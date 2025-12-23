Während hierzulande der Kalender der Jahreszeit entsprechend angemessen dünn gefüllt ist, werden aus den USA noch eine Reihe von Konjunkturdaten erwartet. Darunter die BIP-Daten, der PCE-Preisindex, die Industrieproduktion sowie das Konsumentenvertrauen. Danach dürften die Märkte wohl in den «Jahresendmodus» wechseln, heisst es von Händlern. Im Hinterkopf bleiben aber auch geopolitische Themen wie der Ukraine-Krieg und der Konflikt zwischen den USA und Venezuela. «Insgesamt war dieses Jahr voller Wendungen und Anleger suchen weiter nach einer klaren Richtung», fasst eine Börsianerin zusammen.