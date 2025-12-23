Während hierzulande der Kalender der Jahreszeit entsprechend angemessen dünn gefüllt ist, werden aus den USA noch eine Reihe von Konjunkturdaten erwartet. Darunter die BIP-Daten, der PCE-Preisindex, die Industrieproduktion sowie das Konsumentenvertrauen. Danach dürften die Märkte wohl in den «Jahresendmodus» wechseln, heisst es von Händlern. Im Hinterkopf bleiben aber auch geopolitische Themen wie der Ukraine-Krieg und der Konflikt zwischen den USA und Venezuela. «Insgesamt war dieses Jahr voller Wendungen und Anleger suchen weiter nach einer klaren Richtung», fasst eine Börsianerin zusammen.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 13'180,00 Punkten.
Kursbewegende Nachrichten sind Mangelware. Börsianern zufolge dürften viele Anleger, die sich noch nicht in die Weihnachtsferien verabschiedet haben, die ruhige Zeit für letzte Portfolio-Anpassungen nutzen. Entsprechend sollten die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (je +0,1 Prozent) im Blick behalten werden. Gerade die Pharmatitel hatten in den vergangenen Wochen zu einer starken Aufholjagd angesetzt.
Bei Nestlé dürfte ein grosses Interview des neuen Konzernchefs Philip Navratil mit der Zeitung «Finanz und Wirtschaft» für Interesse sorgen. Er betonte dabei u.a. die Wichtigkeit von Wachstum. «Es löst fast alle Probleme, die wir haben. Es bringt Gewinn, Fixkosten werden absorbiert, es bringt Cash und Marktanteil», sagte er.
Auch die Gewinner des Jahres sind einen Blick wert. Derzeit haben sich im SLI die Aktien von Holcim mit einem Jahresplus von über 70 Prozent, Galderma mit mehr als 60 Prozen und Sandoz mit klar über 50 Prozent am stärksten entwickelt. Geschwächelt haben derweil Sonova (-30 Prozent), Sika (-24 Prozent) oder Givaudan (-21 Prozent).
In der zweiten Reihe hat die UBS für Dätwyler (+2,1 Prozent) das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.
dm/uh
(AWP)