Die Investoren sollten sich am Montag auf einen sehr ruhigen und impulsarmen Handel einstellen. Am Tag vor Weihnachten dürfte an den Börsen nicht mehr allzu viel geschehen. Derweil sind die Vorgaben aus Übersee tendenziell freundlich. In den USA war die Wall Street am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. In Asien präsentieren sich die Börsen zum Start in diese verkürzte Weihnachtswoche ebenfalls überwiegend freundlich.