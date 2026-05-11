Dies schüre Befürchtungen, dass der Konflikt im Nahen Osten langwieriger werden könnte als zeitweise erhofft, heisst es im Handel. Der neue Vorschlag Teherans konzentrierte sich vor allem auf die Beendigung des Nahostkonflikts. Derweil betonte auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Wochenende, der Krieg mit dem Iran sei «noch nicht vorbei», da die USA und Israel weiterhin darauf abzielten, Teherans nukleare Ambitionen einzudämmen.
Ölpreise ziehen wieder an
Damit bleibt auch die Strasse von Hormus weiter gesperrt. Entsprechend haben die Ölpreise zu Wochenbeginn denn auch wieder zugelegt, was grundsätzlich eher auf die Stimmung drücke, heisst es im Handel.
Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den SMI gegen 8.20 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 13'120 Punkten. Die Vorwoche hatte der Leitindex mit einem knappen Minus von 0,3 Prozent beendet.
Von den 20 SMI-Werten werden alle bis auf Swiss Life (-2,9 Prozent bzw. -25,65 Fr.) höher gestellt. Der Lebensversicherer wird an diesem Tag allerdings ex Dividende von 36,50 Franken gehandelt.
Anschlusskäufe bei den Vorwochen-Gewinnern
Am deutlichsten legen von den Blue Chips vorbörslich Logitech (+0,9 Prozent) zu. Sie knüpfen damit an ihre starke Vorwochen-Entwicklung. Dabei erweisen sich einmal mehr die Vorgaben aus den USA vom Wochenschluss als Stütze.
Überdurchschnittlich fest werden auch Richemont (+0,9 Prozent) indiziert, die damit ebenfalls an den starken Lauf der Vorwoche anknüpfen. Noch stärker gewinnen allerdings Swatch (+3,6 Prozent) hinzu. Sie hatten bereits in der Vorwoche fulminante 16,5 Prozent hinzugewonnen. Neben der Kooperation mit dem Konkurrenten Audemars Piguet herrsche am Markt auch vor der am morgigen Dienstag stattfindenden Generalversammlung des Uhrenherstellers eine gewisse Spannung.
Ansonsten sind es vor allem Analystenkommentare, die Werte aus den hinteren Reihen bewegen. Bei Ams Osram (+3,2 Prozent) oder auch Ypsomed (+3,1 Prozent) sorgen Hochstufungen bzw. Neuabdeckungen für Kursgewinne.
VAT (-1,2 Prozent) und Comet (-1,4 Prozent) werden dagegen nach Zurückstufungen gemieden. Bei Sunrise (-4,9 Prozent bzw. -2,25 Fr.) und Swissquote (-1,6 Prozent bzw. -6,20 Fr.) sind die Verluste dagegen nur optischer Natur. Beide werden ex Dividende gehandelt, wobei diese bei Sunrise bei 3,42 Franken liegt und bei Swissquote bei 7,40 Franken.
hr/uh
(AWP)