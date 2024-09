Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch belastet von schwachen US-Vorgaben mit Verlusten starten. Marktteilnehmer sahen den Grund dafür vor allem im ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Dieser war zwar nur leicht schwächer als erwartet ausgefallen, verharrte aber weiterhin unter der Expansionsschwelle und deutet somit auf eine Schrumpfung der US-Wirtschaft hin. Auch die Börse in Tokio schloss sich den Verlusten an der Wall Street an und gab kräftig nach. Die Märkte seien nach den vergangenen drei Wochen deutlich überkauft, kommentierte ein Börsianer. «Den Bullen könnte auf den letzten Metern und im saisonal schwachen Börsenmonat September etwas die Puste ausgehen.»