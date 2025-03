Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss aufgrund negativer Vorgaben aus den USA tiefer erwartet. Die weiter steigenden Anleiherenditen hatten am Vortag an den US-Börsen vor allem die Technologiewerte stark unter Druck gesetzt. Derweil geht es weiter mit der Hüst- und Hott-Politik des US-Präsidenten Donald Trump. Demnach soll die Einführung derjenigen Zölle auf mexikanische und kanadische Waren, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen, nun verschoben werden. Damit bleibt die Unsicherheit hoch, denn Trump nutzt Zolldrohungen regelmässig als Verhandlungstaktik, um Zugeständnisse in anderen Bereichen zu erzwingen. «Volatilität scheint die einzige Gewissheit zu sein, da politische Massnahmen von Trump eingeführt, infrage gestellt, geändert und dann oft wieder eingeführt werden», sagte ein Ökonom.