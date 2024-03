Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag erneut etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar nicht negativ, haben doch sowohl die Wall Street als auch die Technologiebörse Nasdaq leicht zugelegt. Doch schlossen beide unter dem Stand beim Europaschluss. In der «Woche der Notenbanken» verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Neue Positionen dürften bis dahin jedenfalls kaum eingegangen werden. Dabei steht vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend im Fokus.