Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag nach den Osterfeiertagen gemäss vorbörslichen Indikationen tiefer erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind negativ. Dort haben die Attacken von Präsident Donald Trump gegen Notenbankchef Jerome Powell die Anleger verunsichert und die Kurse belastet. Trump forderte abermals eine Zinssenkung und bezeichnete Powell als «Mr. Zu Spät» sowie einen «grossen Loser», weil dieser die Zinsen wegen grossen Inflationsrisiken vorerst nicht senken will. Zudem will Trump prüfen, wie er Powell aus dem Amt drängen könnte. Dies weckt Sorgen bezüglich der zukünftigen Unabhängigkeit der US-Notenbank und sorgt so neben den Zöllen für zusätzliche Unsicherheit.