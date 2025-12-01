Nach wie vor würden die Märkte aber von der Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche unterstützt, meinen Börsianer. Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung laut dem FedWAtch Tool von CME auf über 80 Prozent taxiert. In den kommenden Tagen dürften daher einige US-Konjunkturdaten das Geschehen an den Märkten bestimmen. Dazu zählen die Verkaufszahlen zum Cyber Monday, der gewerbliche ISM-Index, der PCE-Inflationsbericht für September, der ADP-Beschäftigungsreport, die Umfragen der University of Michigan zur Stimmung und zu den Inflationserwartungen. Diese Daten könnten die Zinssenkungserwartungen noch beeinflussen. Allerdings stimmten derzeit die Bewertungsängste im Technologiebereich die Anleger vorsichtig. «Vor dieser Gemengelage scheint ein Weihnachts-Rally gar nicht so sicher», sagt ein Händler.