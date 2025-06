Unter Druck stehen auch UBS (-1,0 Prozent auf 26,56 Fr.). Die Diskussion um die Kapitalanforderungen an die Bank dürften den Aktienkurs wohl noch einige Zeit belasten, heisst es am Markt. Auch wenn die Bestimmungen erst in zehn Jahren voll in Kraft treten, kommt die Regulierung am Markt nicht gut an. Derweil hat CFRA das Kursziel für die Aktien der Grossbank auf 31 von 27 Franken erhöht und die Einstufung auf «Buy» belassen.