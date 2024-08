Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag schwächer erwartet. Grund dafür ist Schwergewicht Nestlé. Der abrupte CEO-Wechsel, über den der Lebensmittelriese am Vorabend informiert hatte, sorge zunächst einmal für grosse Verunsicherung. Und dies sei das, was Anleger am wenigsten schätzen würden. Zudem sind die Vorgaben aus den USA vor allem für Technologiewerte eher negativ. Die Anleger hätten der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ihre Positionen etwas gestrafft, heisst es am Markt.