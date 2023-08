Mangels Impulsen - die Agenda ist am Berichtstag hierzulande sehr dünn - dürften die Anleger auch heute in die USA blicken, wo am Nachmittag die Produzentenpreise veröffentlicht werden. Auch von diesen Daten wird Aufschluss über die Entwicklung der Teuerung und damit über den Zinskurs des Fed erhofft. Die am Vortag publizierten Konsumentenpreise zeigten, dass die Teuerung im Juli nicht ganz so stark gestiegen ist, wie von Analysten erwartet. Ökonomen gehen von einem weiter nachlassenden Preisdruck aus. Dies hatte die Kurse an den Börsen zunächst angetrieben, da sie die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus genährt hatten. Damit dürften sich die Aktivitäten bis zur Veröffentlichung der US-Daten wohl in Grenzen halten.