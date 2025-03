Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Montag, dem letzten Handelstag im ersten Quartal, weiter nach unten gehen. Dafür sprechen tiefrote Vorgaben aus den USA und aus Asien. «Diesen Vorgaben werden wir uns wohl schwer entziehen können», sagt ein Händler. Die Unsicherheit über die US-Zollpolitik und die geopolitische Entwicklung dürfte die Anleger vom Markt vergraulen, heisst es weiter. Am 2. April will US-Präsident Donald Trump die neuen Zölle vorstellen. An den Märkten sind wegen der möglichen Folgen der aggressiven Zollpolitik die Inflationsängste und Konjunktursorgen zuletzt deutlich gestiegen.