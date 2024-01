An der Schweizer Aktienbörse dürfte es zur Wochenmitte abwärts gehen. Grund dafür sind verstärkte Zinssorgen, die für negative Vorgaben aus den USA gesorgt haben. US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller sagte, das Fed werde die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken wie im Markt erwartet. Da der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung sei und die Inflation graduell zurückgehe, gebe es keinen Grund, die Zinsen so stark zu senken wie in der Vergangenheit. Zuvor hiess es auch aus den Reihen der EZB, es sei zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Kaum Unterstützung gibt es zudem von der US-Berichtsaison. Diese sei schwach gestartet, hiess es von Analysten.

17.01.2024 08:45