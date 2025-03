Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag schwächer erwartet. Die US-Zollpolitik bleibe das bestimmende Thema an den Aktienbörsen, heisst es von Händlern. Diese hat denn auch für negative Vorgaben aus den USA und Japan gesorgt. «Die Richtung für heute ist vorgegeben», meinte ein Händler. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt und damit den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union sowie die Konjunktur- und Inflationssorgen weiter angeheizt. Die hohen Zölle sollen bald in Kraft treten. Die Erwartung der neuen Zölle hatte am späten Mittwochabend die US-Akten unter Druck gesetzt. Besonders schwach waren die Aktien im technologielastigen Nasdaq-Index.