Auch am Mittwoch dürfte es an der Schweizer Aktienbörse abwärts gehen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost drückten auf die Stimmung und auf die Kurse, heisst es am Markt. An der Wall Street hatten am Vortag die zunehmenden Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China sowie überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze fallende Kurse ausgelöst. Die starke Verfassung der US-Konsumenten liess die Sorge vor steigenden Leitzinsen wieder aufkeimen.

16.08.2023 08:45