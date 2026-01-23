Am Vortag hatte ein Rahmenabkommen zur Zukunft Grönlands für Zuversicht gesorgt und die Kurse weltweit steigen lassen. In diesem Zusammenhang hat Trump auch die Zollankündigungen gegenüber mehreren europäischen Ländern wieder zurückgenommen. Ausserdem keimten neue Hoffnungen auf ein Ende des Ukrainekriegs auf. Und auch zur US-Notenbank Fed gab es positive News. So äusserte das Oberste Gericht der USA Zweifel an der rechtmässigen Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook und betonte die Unabhängigkeit der Notenbank. Doch alle diese Fragen seien noch nicht wirklich gelöst. Zudem dürfte bei den transatlantischen Beziehungen inzwischen einiges Geschirr zerschlagen worden sein, was für eine erhöhte Unsicherheit sorge. Damit dürfte der Markt auch volatil bleiben, heisst es weiter.