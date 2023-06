Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Montag laut vorbörslichen Indikationen schwächer tendieren. Nach der positiven Vorwoche wäre eine Konsolidierung nicht aussergewöhnlich, heisst es am Markt. Dabei dürfte das Geschäft aber in eher ruhigen Bahnen ablaufen. Denn Impulse sind rar. Es stehen weder wichtige Konjunkturzahlen noch Firmenergebnisse auf dem Programm. Zudem wird in den USA landesweit ein Feiertag begangen und die Börsen bleiben geschlossen.

19.06.2023 08:45