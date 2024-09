Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag schwächer gesehen. Es mangle an Impulsen, heisst es am Markt. Vor allem fehlten die Vorgaben aus den USA. Dort blieben am Vortag die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Daher dürften die Kurse tendenziell eher leicht abbröckeln. Zudem stehe den Märkten der «wichtigste Arbeitsmarktbericht des Jahres» bevor, meinte ein Analyst mit Blick auf die US-Jobdaten am Freitag. Dies dürfte die Aktivitäten noch zusätzlich dämpfen. Die Marktteilnehmer setzten auf eine Bestätigung ihrer enormen Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank noch bis Jahresende. Jede noch so kleine Enttäuschung könne da massive Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, so der Experte.