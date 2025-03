Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss laut vorbörslichen Indikationen etwas schwächer gesehen. Die Anleger dürften sich zurückhalten, heisst es am Markt. Denn die Vorgaben aus den USA und vor allem aus Fernost sind negativ. Zudem seien sie wegen des eskalierenden Handelsstreits der USA mit ihren Partnern verunsichert und mieden daher Risiken. «Dies auch, weil die neuen Zölle der USA kommende Woche in Kraft treten», sagt ein Händler. Die EU will für den Fall eines Festhaltens der USA an den Zollplänen entschlossen reagieren. «Daher sei es schwer, optimistisch zu sein, denn es werde zu Vergeltungsmassnahmen kommen», heisst es in einem Kommentar von Swissquote. Manche Marktteilnehmer schliessen kommende Woche deswegen auch grössere Turbulenzen an den Märkten nicht aus.