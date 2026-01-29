Die Vorgaben aus den USA seien ausserdem wenig richtungsweisend, heisst es weiter. Und auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed habe keine neuen Impulse gegeben. Diese hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird. Nachbörslich gab es dann aber noch positive Impulse. Der Ausblick von Meta verhalf den Aktien zu einer starken nachbörslichen Kursreaktion. Auch Tesla legten nach Zahlen zu, abwärts ging es dagegen bei Microsoft.