Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch - und damit nach dem gestrigen Feiertag - deutlich schwächer erwartet. Negative Vorgaben aus Europa und den USA am Vortag und am Morgen aus Asien würden auf nachgebende Kurse hindeuten, heisst es im Handel. In den USA hatten solide Wirtschaftsdaten den Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus einen Dämpfer verpasst und die Renditen steigen lassen. Da die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik "datenabhängig" gestalten will, dürften sich die Anleger vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht vorsichtig verhalten. Einen Vorgeschmack auf den US-Jobmarkt gibt es heute Nachmittag, wenn das private US-Institut ADP seinen Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht.

02.08.2023 08:45