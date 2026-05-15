Das medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst bislang keine Euphorie aus. Es ist ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, doch inhaltlich lassen die USA und China bei dem Treffen in Peking klar unterschiedliche Schwerpunkte erkennen. Für Streit sorgen unter anderem der Iran-Krieg und dessen Folgen sowie der Konflikt um Taiwan. Für Freitag ist nun nochmals ein Treffen der beiden Spitzenpolitiker terminiert. Der Schub, den am Vortag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco gebracht und der die am Auffahrtstag geöffneten Märkte gestützt hatte, ist rasch wieder verpufft.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 13'205 Punkten. 18 der 20 Werte des Leitindex werden im Minus erwartet.
Der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent hat sich wieder auf einem Niveau zwischen 107 und 108 US-Dollar eingependelt, nachdem er zu Beginn der Woche zeitweise noch unter 103 Dollar gestanden hatte.
Nachrichtentechnisch herrscht am Freitag nach Auffahrt nicht überraschend Flaute. Nach dem freundlichen Verlauf der ersten drei Handelstage in der auslaufenden Woche, werden daher vor dem Wochenende tendenziell eher wieder Gewinne mitgenommen.
Am meisten werden im vorbörslichen Geschäft bei den Blue Chips Logitech (-3,7 Prozent), Kühne+Nagel (-1,6 Prozent) und Lonza (-1,1 Prozent) zurückgenommen. Gegen den Trend legen einzig Alcon (+0,4 Prozent) sowie Novartis (+0,2 Prozent) leicht zu.
Im breiten Markt werden etwa in Belimo (-0,6 Prozent), die am Mittwoch 9 Prozent gewonnen hatten, oder in AMS Osram (-5,1 Prozent) Gewinne mitgenommen. Tecan (+1,8 Prozent) ziehen hingegen klar an. Die SEO Management AG, das Family Office von Thomas Schmidheiny, hat seine Beteiligung auf über 5 Prozent erhöht.
cf/cg
(AWP)