Das medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst bislang keine Euphorie aus. Es ist ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, doch inhaltlich lassen die USA und China bei dem Treffen in Peking klar unterschiedliche Schwerpunkte erkennen. Für Streit sorgen unter anderem der Iran-Krieg und dessen Folgen sowie der Konflikt um Taiwan. Für Freitag ist nun nochmals ein Treffen der beiden Spitzenpolitiker terminiert. Der Schub, den am Vortag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco gebracht und der die am Auffahrtstag geöffneten Märkte gestützt hatte, ist rasch wieder verpufft.