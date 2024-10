An der Schweizer Börse stehen die Vorzeichen am Mittwoch auf Rot. Schwache Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften für fallende Kurse sorgen. So stellte der US-Leitindex Dow Jones zwar zum Handelsstart noch einen neuen Rekord auf, rutschte dann aber ins Minus. An der technologielastigen Nasdaq sorgte die Gewinnwarnung von ASML für schlechte Stimmung bei Halbleiterwerten. Die Börsen in Asien griffen diese Entwicklung auf. Man müsse nun abwarten, ob der Rücksetzer nur ein kurzes Luftholen oder der Beginn einer Korrektur gewesen sei, sagten Händler.