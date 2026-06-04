Hinzu kamen robuste US-Konjunkturdaten. «Das hat die Sicht unterstützt, dass die USA sicher in nächster Zeit keine Zinssenkung brauchen», so ein Händler. Von der EZB wird ein erster Schritt nach oben bereits in der kommenden Woche erwartet. Hierzulande rechnen Experten zwar nicht so bald mit einer Zinserhöhung, die heutigen Inflationsdaten werden aber dennoch stark beachtet. Während zudem das Swiss Economic Forum beginnt, steht am morgigen Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht das Highlight der Woche an. «Insgesamt müssen sich Anleger fragen, wie lange der KI-Enthusiasmus noch die hässlichen Fundamentaldaten für den Rest der Wirtschaft überdecken kann», hiess es am Markt.