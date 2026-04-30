Bei den Zahlen der grossen Tech-Konzerne bezeichneten Händler die Zahlen überwiegend als solide. Teilweise gaben die Kurse aber dennoch nach, da die hohen KI-Investitionen Fragen aufwarfen. «Zudem überschatten die Ölpreise derzeit einfach alles», sagte eine Börsianerin. Im Tagesverlauf werden dann erneut die Zentralbanken den Ton angeben. So wird weder von der Bank of England noch der EZB eine Zinsänderung erwartet, die Kommentare zur Einordnung der Inflation dürften indes auf die Goldwaage gelegt werden. Für Bewegung könnten dann noch weitere wichtige US-Konjunkturdaten sorgen, bevor am Abend Apple Zahlen vorlegen wird.
SMI unter 13'000 Punkten
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen um 8.15 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 12'960 Punkten. Damit würde der Leitindex zum Start unter die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten fallen. Alle 20 Titel werden im Minus erwartet.
Am Vorabend legten Amrize (-4,7 Prozent) noch Zahlen vor. Zwar stieg der Umsatz des Baustoffherstellers an, die Profitabilität ging aber unerwartet zurück. Am Ausblick hielt das Unternehmen fest.
Ansonsten sind marktbewegende Nachrichten von Bluechips am heutigen Handelstag Mangelware. Entsprechend dürften die Schwergewichte Nestlé (-0,3 Prozent), Novartis (-0,1 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent) einen nennenswerten Beitrag zur Entwicklung im SMI beitragen. Roche wird derweil neue Daten zu Augenmedikamenten auf einen Fachkongress vorstellen.
Logitech (-0,8 Prozent) könnten nach Zahlen der US-Tech-Konzerne sowie vor den eigenen Jahresergebnissen kommende Woche einen Blick wert sein. Ansonsten wirken in schwächeren Marktphasen eher defensive Titel wie die Versicherer Zurich (-0,6 Prozent), Swiss Life (-0,5 Prozent) und Swiss Re (-0,5 Prozent), aber auch oftmals die Swisscom (-0,3 Prozent) stabilisierend.
In der zweiten Reihe präsentierten Oerlikon (+3,1 Prozent) Umsatz- und Auftragszahlen für das erste Quartal. Besonders die Aufträge sind klar höher ausgefallen als im Vorjahr und vom Markt erwartet. Am Ausblick hält der Industriekonzern fest.
dm/uh
(AWP)