Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag zunächst mit wenig Bewegung erwartet. Zwar hatten die US-Börsen am Vortag in einem verkürzten Handel dank der Arbeitsmarktdaten zugelegt, sich nach Börsenschluss in Europa aber kaum mehr bewegt. Händler zeigten sich ohnehin eher überrascht über die positive Reaktion, da die Erwartung an sinkende Zinsen eigentlich weiter gedämpft würden. Am heutigen Handelstag müssen die Märkte dann wegen des «Independence Day» ganz ohne US-Impulse auskommen.