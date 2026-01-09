Im Fokus steht klar am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht. Denn diesem kommt grosse Beachtung mit Blick auf die weitere US-Geldpolitik zu. «Schwächere Daten als erwartet könnten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen befeuern. Zu schwache Daten könnten sich dann aber wiederum negativ auf die Stimmung auswirken», erklärt ein Händler. Zudem steht im Tagesverlauf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA darüber an, ob die Zölle von Trump womöglich illegal waren. Anleger sollten sich entsprechend auf eine erhöhte Volatilität in allen Marktsegmenten einstellen.