Im Fokus steht klar am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht. Denn diesem kommt grosse Beachtung mit Blick auf die weitere US-Geldpolitik zu. «Schwächere Daten als erwartet könnten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen befeuern. Zu schwache Daten könnten sich dann aber wiederum negativ auf die Stimmung auswirken», erklärt ein Händler. Zudem steht im Tagesverlauf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA darüber an, ob die Zölle von Trump womöglich illegal waren. Anleger sollten sich entsprechend auf eine erhöhte Volatilität in allen Marktsegmenten einstellen.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,07 Prozent minimal höher bei 13'360,00 Punkten.
Die Nachrichtenlage ist weiterhin sehr dünn. So könnten Titel mit Analystenkommentaren in Bewegung kommen. Der Gewinner des letzten Jahres, Holcim (+0,6 Prozent auf 79,55 Fr.), erntet dabei Zuspruch von gleich zwei Häusern. Besonders Kepler Cheuvreux ist optimistisch und zieht das Kursziel auf 90 Franken bei unveränderter Kaufempfehlung nach oben. Berenberg legt mit neu 70 Franken ebenfalls nach, bleibt aber bei «Hold».
Auch die Schwergewichte bleiben im Blick. So suchen Nestlé (+0,1 Prozent) seit dem Rückruf von Babynahrung Anfang des Jahres und den bisherigen Verlusten nach einem Boden. Diese Rückrufaktion hat sich mittlerweile auf mindestens 50 Länder ausgeweitet. Bei den Pharmawerten profitieren Roche (-0,2 Prozent) noch nicht von einem positiven Kommentar von Bernstein, hatten zuletzt aber bereits einen starken Lauf.
Tech-Werte wie Logitech (+0,9) oder VAT (+0,1 Prozent) bleiben nach wie vor im Blick. Händlern zufolge richtet sich der Fokus der Anleger derzeit etwas weg von den «Big Tech» und hin zu neueren Unternehmen der KI-Branche. So feierte in Hong Kong ein neues chinesisches KI-Unternehmen ein starkes Börsendebut. Zudem äusserte sich KeplerCheuvreux in einer Studie zu einigen Unternehmen.
In der zweiten Reihe rücken Tecan (+3,6 Prozent) mit Umsatz- und Auftragszahlen zum vergangenen Jahr in den Fokus. Der Laborausrüster hat etwas weniger umgesetzt als erwartet, hält aber an seinen Zielen fest.
dm/hr
(AWP)