Vor einer Vielzahl von Konjunkturdaten scheuen Anleger zudem eine klare Positionierung, sagte ein Händler. Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch für November. Diese werden nun mit deutlicher Verzögerung durch den jüngsten Shutdown der Regierung veröffentlicht. Auch gewisse Verzerrungen wären Experten zufolge vor diesem Hintergrund nicht ungewöhnlich und insgesamt seien die Daten wohl mit Vorsicht zu geniessen. Aus der Eurozone könnten einige Frühindikatoren für Bewegung sorgen. Der heimische Kalender ist hingegen leer.