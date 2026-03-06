Ein Ende des Iran-Kriegs zeichnet sich bislang nicht ab und daher bleibt die Verunsicherung an den Finanzmärkten gross. Die Risikoaversion bleibt angesichts steigender Ölpreise ebenfalls hoch. Für den Schweizer Markt zeichnet sich zum Wochenschluss eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten ab. Unterdessen zieht der noch keine Woche alte Krieg immer weitere Kreise. Marktteilnehmer betonen, dass es schwer abzuschätzen sei, wie weit sich die Eskalationsspirale noch drehen werde.