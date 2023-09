Insgesamt sollten sich Börsianer auf einen tendenziell volatileren Handelstag einstellen, denn heute ist Hexensabbat, also der grosse quartalsweise Verfall von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes an der Eurex. Aktienkurse zeigen sich dann oft volatiler als gewöhnlich, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.