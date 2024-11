Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen etwas höher erwartet. Händler hoffen, dass die kräftigen Kursgewinne an den US-Börsen am Tag nach der Wahl von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten doch noch positiv auf den hiesigen Markt abfärben. Am Vortag waren anfängliche Gewinne im Verlauf leichten Verlusten gewichen. Europa könnte zu den Verlierern von Trumps Politik gehören, sagten Händler. Es bestehe die Gefahr von Handelskriegen, was die Stimmung in Europa belasten würde.