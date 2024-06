Zwar ist der Datenkalender am Berichtstag nicht mehr so gut gefüllt wie am Donnerstag, als neben vielen Konjunkturdaten die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine Zinssenkung angekündigt hatte. Doch auch heute stehen mit dem Hexensabbat (dem grossen Verfallstermin an der Eurex) und Einkaufsmanagerindizes aus mehreren europäischen Ländern und den USA Ereignisse in der Agenda, die das Geschehen beeinflussen könnten.