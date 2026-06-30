Trotz der anhaltend fragilen Lage im Nahen Osten verharren die Ölpreise weiterhin auf einem tiefen Niveau. «Die Märkte preisen derzeit bereits eine Rückkehr zur Normalität ein», so ein Markbeobachter. Entsprechend dürften die heute geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Doha entscheidend für den weiteren Verlauf der Ölpreise und die Stimmung an den Finanzmärkten bleiben.
Im Fokus stehen heute auch Konjunkturdaten. So ist Chinas Industrie im Juni überraschend auf Wachstumskurs zurückgekehrt, getragen von einer robusten Nachfrage nach Hightech-Exporten. Im weiteren Tagesverlauf dürften auch Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sowie US-Konjunkturdaten die Stimmung an den Finanzmärkten beeinflussen.
SMI hat Allzeithoch in Reichweite
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.10 Uhr um 0,39 Prozent höher auf 14'280 Punkte. Damit würde der Leitindex das bisherige Rekordhoch von 14'267 Zählern aus der Vorwoche übertreffen. Mit Ausnahme von Logitech (-2,1 Prozent) notieren im vorbörslichen Handel sämtliche SMI-Titel im Plus.
Unternehmensnachrichten sind am Dienstag dünn gesät. Im Fokus steht Kühne+Nagel (+0,4 Prozent), nachdem der dänische Reedereikonzern A.P. Moller-Maersk wegen der anhaltend starken Nachfrage im Containergeschäft seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben hat-
Lonza (+0,4 Prozent) erweitert derweil die Produktionskapazitäten am Standort Visp und investiert damit weiter in das Wachstum des Pharmageschäfts.
Im breiten Markt setzen DocMorris (+2,4 Prozent) ihre Erholung vom Vortag fort. Händler verweisen auf anhaltende Deckungskäufe nach den jüngsten Kursverlusten sowie positive Händlerkommentare.
Grösster Verlierer sind vorbörslich Landis+Gyr (-2,2 Prozent oder -0,98 Fr.). Der Kursabschlag ist allerdings rein optisch, da die Aktie ex Dividende (1,20 Fr.) gehandelt wird.
an/hr
(AWP)