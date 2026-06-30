Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag fester in den Handel starten. So sprechen Rekordstände an der Wall Street, freundliche Vorgaben aus Asien und die leichte Entspannung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA sowie eine Erholung der Technologieaktien für einen positiven Handelsstart. Der Leitindex SMI könnte zum Ende des ersten Halbjahrs den Rekordwert aus der Vorwoche damit erneut übertreffen.