Der Aufwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss anhalten. Dies lassen positive Vorgaben von der Wall Street erwarten. Der Dow Jones Index hatte nach Börsenschluss in Europa seine Gewinne noch deutlich ausgeweitet. Dies beflügelte auch die Börsen in Fernost. Grund dafür ist weiterhin die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed mit der am Mittwoch verkündeten Zinspause den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte. Dazu kommt, dass die Berichtssaison in vielen Fällen bisher erfreulich ausgefallen ist. Nun könnten die Anleger aber einen Gang zurückschalten, denn am Nachmittag wird um 13.30 Uhr der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

03.11.2023 08:45