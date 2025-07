Das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU dürfte zu einer Entspannung führen, heisst es in einem Kommentar der UBS. Eine schädliche Eskalation der Zölle, auf die sich die EU vorbereitet hatte, konnte nun abgewendet werden. Mit Blick auf die Gespräche zwischen den USA und China wird derweil erwartet, dass die beiden Seiten sich weitere 90 Tage für Verhandlungen einräumen werden. In der neuen Woche werden Anleger ausserdem auf die geldpolitische Sitzungen der US-Notenbank Fed sowie auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht achten sowie auf die Zwischenberichte gewichtiger Unternehmen wie hierzulande der UBS. In den USA legen Megakonzerne wie Apple, Microsoft und Amazon Zahlen vor.