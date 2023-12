Die Schweizer Börse wird am Donnerstag dank starken Vorgaben aus den USA fester erwartet. Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend der Wall Street ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk beschert. Zwar hat das Fed wie erwartet die Zinsen nicht verändert, aber sie äusserte sich zuversichtlich für 2024 und löste damit ein Kursfeuerwerk aus. Allerdings ist nach dem Fed zugleich vor der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die um 09.30 Uhr ihre geldpolitische Lagebeurteilung inklusive Zinsentscheidung veröffentlicht. Eine Zinsänderung wird ebenfalls nicht erwartet. Dennoch dürften sich die Anleger zurückhalten und zunächst die Aussagen von SNB-Chef Thomas Jordan abwarten. Am frühen Nachmittag werden zudem noch die Bank of England und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsbeschlüsse veröffentlichen.

14.12.2023 08:45