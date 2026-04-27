In den verschiedenen Händlerkommentaren ist zwar durchweg von einer gewissen Hoffnung unter den Investoren zu lesen. Gleichzeitig heben die Experten aber hervor, dass von Euphorie nicht geredet werden könne. Dies dürfte auch an den vergangenen Erfahrungen liegen. Vor zwei Wochen kamen schon einmal ähnliche Hoffnungen auf, wurden dann aber innerhalb von 24 Stunden zunichte gemacht.