Im Fokus stehen weiterhin der Nahostkonflikt und die Ölpreisentwicklung. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort, es gab aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung und die Ölpreise gingen gegenüber dem Vortag leicht zurück. Mit dem Hochlauf der Berichtssaison könnten Unternehmenszahlen die geopolitischen Schlagzeilen aber zunehmend überlagern, sagte ein Marktbeobachter.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI um 08.15 Uhr 0,21 Prozent höher bei 14'285 Punkten, wobei nur 4 der 20 Einzelwerte zu den Gewinnern zählen. Der Mid-Cap-Index SMIM legt ebenfalls in dieser Grössenordnung zu. Am Vortag hatte der SMI noch 0,62 Prozent nachgegeben.
Bei den Einzelwerten stehen zahlreiche Unternehmen mit Halbjahreszahlen im Fokus. Dabei konnte der Pharmakonzern Novartis (+1,4 Prozent) insbesondere mit einer starken Gewinnentwicklung überzeugen. Die übrigen Blue Chips bewegen sich vorbörslich nur wenig.
In den hinteren Reihen fallen Bossard (+5,9 Prozent) nach Zahlen positiv auf. Auch die Resultate von Also (+2,4 Prozent) und Lindt & Sprüngli (+0,9 Prozent) kommen vorbörslich gut an. Bachem (+3,4 Prozent) profitieren von einem Grossauftrag, während positive Analystenkommentare Georg Fischer (+4,2 Prozent) und Belimo (+2,9 Prozent) Auftrieb verleihen.
Unter Druck stehen dagegen Swatch (-3,1 Prozent). Der Uhrenkonzern ist im ersten Halbjahr zwar solide gewachsen, hat mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen der Analysten jedoch deutlich verfehlt.
an/cg
(AWP)