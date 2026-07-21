Im Fokus stehen weiterhin der Nahostkonflikt und die Ölpreisentwicklung. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort, es gab aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung und die Ölpreise gingen gegenüber dem Vortag leicht zurück. Mit dem Hochlauf der Berichtssaison könnten Unternehmenszahlen die geopolitischen Schlagzeilen aber zunehmend überlagern, sagte ein Marktbeobachter.