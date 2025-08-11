Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten, und der Leitindex SMI könnte in der Folge die Marke von 11'900 Punkten überschreiten. Rückenwind geben positive US-Vorgaben vom Freitagabend. Und auch in Asien ging es in der Nacht auf Montag grösstenteils aufwärts, wobei allerdings die japanische Börse wegen eines Feiertages geschlossen blieb. Abgesehen davon gibt es zum Wochenstart kaum Neuigkeiten. Über allem schwebt jedoch unverändert die Zollthematik - eine rasche Einigung ist dabei nicht zu erwarten, wie der US-Finanzminister in einem Interview andeutete.