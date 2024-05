Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Damit dürften Investoren nach dem Kursrally vom Vortag weiter in Kauflaune bleiben. Die Vorgaben sprechen ebenfalls dafür, dass die Börsenparty noch etwas anhält. Die Wall Street hat am Mittwoch auf Rekordniveau geschlossen, was an den asiatischen Börsen für Kauflaune sorgt.